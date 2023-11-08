Жителей Казани приглашают обсудить будущее двух парков

В ноябре в Казани пройдут встречи, на которых местные жители вместе с архитекторами смогут обсудить будущее двух общественных пространств.

Как пишет телеграм-канал мэрии Казани, 9 ноября в 18:00 пройдет обсуждение по скверу 100-летия образования строительной отрасли РТ. Людей ждут в вышеупомянутом парке у пирса.

Чуть позже, 16 ноября, в 18:00 обсудят будущее парка у Чайковых озер. Место встречи: школа № 23 (улица Академика Лаврентьева, 6А).

На встрече архитекторы представят проекты вторых очередей парков, а все желающие смогут задать вопросы.