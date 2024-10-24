Жителей Казани приглашают на выставку «Сделано в Татарстане»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставку «Сделано в Татарстане», на которой представлена различная техника, произведенная в республике, продлили до 25 октября включительно.

Выставка работает бесплатно в рамках саммита БРИКС. Напомним, она распологается на площади перед Госсоветом РТ (площадь Свободы, д. 1).

Среди экспонатов есть автомобили КАМАЗ, в том числе и гоночные, на которых команда «КАМАЗ-мастер» 19 раз становились победителями «Ралли Дакар». Казанский вертолетный завод демонстрирует медицинский и полицейский вертолеты «Ансат».

Компания «Аурус» показывает три модели автомобилей Aurus: Arsenal, Komendant и Senat Long. На одном из таких автомобилей Aurus, произведенном в Татарстане, передвигается Президент России Владимир Путин.

Пассажирские автобусы, в том числе туристический и школьный, представлены в экспозиции компанией «Соллерс». Кроме того, предприятие представляет автомобиль скорой помощи. Гости могут познакомится с новинкой компании – пассажирским минивэном премиум-класса Sollers RF8.

Большая часть экспозиции отведена сельхозтехнике. ООО «Казаньсельмаш» выставил полноприводные самоходные опрыскиватели с гидравлической трансмиссией для химической защиты растений и внесения минеральных удобрений. Несколько моделей тракторов предоставило «ТПК МТЗ- Татарстан».