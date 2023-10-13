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Жителей Казани предупредили об учениях около станции метро «Северный вокзал»
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Сегодня, 13 октября, вблизи станции метро «Северный вокзал» проведут плановые пожарно – тактические учения. Об этом сообщают «Метроэлектротрансе».
Учения будут проводиться с 09.30 до 11.30 вблизи станции метро «Северный Вокзал» у схода № 2.
«Учитывая данную информацию, просим сохранять спокойствие» – говорится в сообщении.
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