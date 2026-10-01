Жителей Казани предупредили о прекращении вакцинации у метро с 3 октября

С 3 октября в Казани свернут пункты вакцинации у станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Напомним, что мобильные пункты вакцинации от гриппа у станций «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная» начали работать 24 сентября. Сделать прививку можно было с 7:30 до 18:00, предъявив паспорт.

«В связи с похолоданием 3 октября, суббота, – последний день вакцинации возле станций метро! Сделать прививку желающие смогут в поликлиниках по месту жительства», – рассказали в Минздраве.

Также в ведомстве рассказали, что из-за сокращения светового дня с сегодняшнего дня мобильные пункты работают с 7:30 до 17:00.