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Общество 1 октября 2026 18:30

Жителей Казани предупредили о прекращении вакцинации у метро с 3 октября

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С 3 октября в Казани свернут пункты вакцинации у станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Напомним, что мобильные пункты вакцинации от гриппа у станций «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная» начали работать 24 сентября. Сделать прививку можно было с 7:30 до 18:00, предъявив паспорт.

«В связи с похолоданием 3 октября, суббота, – последний день вакцинации возле станций метро! Сделать прививку желающие смогут в поликлиниках по месту жительства», – рассказали в Минздраве.

Также в ведомстве рассказали, что из-за сокращения светового дня с сегодняшнего дня мобильные пункты работают с 7:30 до 17:00.

#минздрав татарстана #вакцинация
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