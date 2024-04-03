Жителей Казани предупредили о некорректном отображении маршрутов в приложениях и на табло

Из-за нестабильной работы блоков навигации маршруты движения общественного транспорта могут некорректно отображаться в приложениях. Об этом предупредили в комитете по транспорту столицы РТ.

Также возможно некорректное отображение времени прибытия автобусов, трамваев и троллейбус на информационных табло, которые установлены на остановках.