Жителей Казани предупредили о мошенничестве с путевками в детские лагеря

В Телеграме снова фиксируют новые случаи обмана. Как рассказали в группе Центра детских лагерей Казани, аферисты создают аккаунты под именем и с логотипом Центра «Ял», а потом через него предлагают местным жителям купить путёвки.

«Центр «Ял» не продаёт путёвки через сообщения в мессенджерах!», - подчеркивают в сообщении. С учетом этой информации, казанцев призывают быть бдительными и доверять только официальным источникам информации Городского центра «Ял».

Отмечается, что у центра есть официальные сайт, группа «ВК» и телеграм-канал.

По иным ссылкам казанцев просят не переходить. Также местных жителей призывают не вступать в диалог с сомнительными людьми, которые представляются сотрудниками Центра «Ял».