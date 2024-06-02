Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителей Казани предупредили о мошенничестве с путевками в детские лагеря
В Телеграме снова фиксируют новые случаи обмана. Как рассказали в группе Центра детских лагерей Казани, аферисты создают аккаунты под именем и с логотипом Центра «Ял», а потом через него предлагают местным жителям купить путёвки.
«Центр «Ял» не продаёт путёвки через сообщения в мессенджерах!», - подчеркивают в сообщении. С учетом этой информации, казанцев призывают быть бдительными и доверять только официальным источникам информации Городского центра «Ял».
Отмечается, что у центра есть официальные сайт, группа «ВК» и телеграм-канал.
По иным ссылкам казанцев просят не переходить. Также местных жителей призывают не вступать в диалог с сомнительными людьми, которые представляются сотрудниками Центра «Ял».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»