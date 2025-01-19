Жителей Казани напугали хулиганы, пускавшие петарды в припаркованные автомобили

Сегодня в социальных сетях появились сообщения о громких звуках рядом с жилыми домами в Казани. По словам жителей ЖК «Салават Купере», группа молодых людей запускала петарды в припаркованные возле домов автомобили.

По данному факту полиция организовала проверку. Эту информацию «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Правоохранителям предстоит установить, действительно ли имели место эти события в Казани и что именно послужило причиной громких звуков.