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Новости Татарстана и Казани
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Жителей Казани напугали хулиганы, пускавшие петарды в припаркованные автомобили
Сегодня в социальных сетях появились сообщения о громких звуках рядом с жилыми домами в Казани. По словам жителей ЖК «Салават Купере», группа молодых людей запускала петарды в припаркованные возле домов автомобили.
По данному факту полиция организовала проверку. Эту информацию «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Правоохранителям предстоит установить, действительно ли имели место эти события в Казани и что именно послужило причиной громких звуков.
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