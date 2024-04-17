Жителей Ишимского района Тюменской области эвакуируют из-за паводка

Администрация Ишимского района Тюменской области проводит эвакуацию жителей из четырнадцати населенных пунктов, которые находятся в вероятной зоне затопления в случае разлива реки Ишим, сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале администрации района, эвакуация начнется сегодня с 9:00. Жители населенных пунктов, таких как Плодопитомник, Синицына, Симаново, Д. Отдыха, Детский санаторий, Детский дом 29, Боровое, Плешково, Клепиково, Заворохино, Б. Остров, Кошкарагай, Налимова и Макарова, должны собрать документы, лекарства и вещи и готовиться к эвакуации.

Администрация также напоминает гражданам, что они могут задать вопросы относительно паводка и эвакуации по телефону горячей линии 122, которая работает круглосуточно.

Глава муниципалитета, Сергей Ломовцев, на встречах с жителями, которые находятся в зонах угрозы затопления, сообщил, что согласно прогнозам Росгидромета, при неблагоприятном развитии событий уровень реки Ишим может превысить отметку 1170 см над нулём поста в городе Ишим.