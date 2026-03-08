Жителей Ирана предупредили о риске кислотных дождей после ударов по хранилищам топлива

Прогремевшие накануне взрывы на нефтехранилищах в столице Ирана Тегеране могут вызвать токсичные кислотные дожди из-за выбросов в атмосферу большого количества опасных веществ. Об этом заявила организация Красного Полумесяца Ирана, сообщает агентство ISNA.

В процессе горения нефти в воздух попадают углеводороды, оксиды серы и азота. При взаимодействии с водой и кислородом эти соединения образуют кислые загрязнители. Содержащие их кислотные дожди способны вызывать химические ожоги кожи и опасны для легких.

На случай попадания таких осадков на кожу специалисты посоветовали промыть пораженный участок холодной водой и сменить одежду, герметично упаковав ее.

Upd. (14.51): Минувшей ночью американо-израильским ударам подверглись пять нефтяных объектов, расположенных в Тегеране и окрестностях. Погибли четверо сотрудников Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, в том числе два водителя бензовозов, рассказал государственному телевидению ИРИ генеральный директор организации Керамат Вейскарами.

«Вчера вечером четыре нефтебазы и центр транспортировки нефтепродуктов в Тегеране и Альборзе (cтоличном и соседнем останах – провинциях – прим. Т-и) были атакованы вражеской авиацией», – пояснил Вейскарами (цитата по Agence France-Presse).

Американский телеканал CNN со ссылкой на своего корреспондента передает, что в столице Ирана сегодня утром уже пошел «нефтяной» дождь. Город окутали черные тучи.