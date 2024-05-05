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Жителей и гостей Сочи предупредили о риске подъема уровня воды в реках до опасных отметок
В Сочи прогнозируется подъем уровня воды в реках до опасных отметок. На курорте продолжает действовать оповещение о комплексе неблагоприятных погодных явлений, сообщили в пресс-службе администрации города.
«В соответствии со штормовым предупреждением синоптиков с 10.00 до 12.00 и до конца дня 05 мая 2024 года на реках Сочи и ФТ Сириус ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением опасных отметок», – говорится в сообщении.
Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.
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