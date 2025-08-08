Жителей и гостей Сочи эвакуируют с городских пляжей из-за угрозы атаки БПЛА

Гостей и жителей Сочи эвакуируют с городских пляжей из-за беспилотной опасности. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

«В связи с объявленным сигналом "Беспилотная опасность" гостей и жителей Сочи просят покинуть пляжные территории. Людям доводят информацию о необходимости пройти в укрытия. Сотрудники отелей и санаториев также сопровождают отдыхающих в укрытия», – говорится в публикации.

На работу аэропортов Сочи и Геленджика введены ограничения.