Жителей и гостей Казани ждет выступление «Театра теней» и спектакли в городских парках

Фото: Владимир Васильев

Сегодня жители и гости столицы Татарстана смогут увидеть ряд представлений в парках и скверах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» была представлена в 15 часов в парке «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой. Уже в 17 часов ее же покажут на бульваре «Ак чәчәкләр» («Белые цветы»).

Программу «Молодежного театра на Булаке» можно будет увидеть в 16 часов в парке имени Урицкого. А к 19 часам артисты театра переместятся в парк микрорайона «Салават Купере». Все желающие смогут посмотреть на пингвинят Мини и Вини, которые ждут подарков от Деда Мороза.

В 17 часов в разных местах начнутся концертные программы, подготовленные различными казанскими театрами. Новогоднее представление театра «Зилант» покажут на Комсомольской площади в поселке Дербышки по улице Мира. А уличный театр «Волшебство в Казани» организует свой вечер во дворе дома №62 по проспекту Ямашева.

Кроме того, в 17 часов состоится и праздничное мероприятие у центральной городской елки около Центра семьи «Казан». Позднее, в 19 часов, на набережной озера Кабан будет организован спектакль «Театра теней».