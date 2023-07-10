Казанцев пригласили к участию в параде национальных костюмов

В рамках этно-fashion-фестиваля «Стиль жизни — культурный код» пройдет акция «Парад национальных костюмов». Период ее проведения – с 15 по 18 июля 2023 года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали организаторы мероприятия.

«Цель акции — в акценте на национальную эстетику и популяризацию национальных костюмов. Нам важно, чтобы люди современного поколения обратились к своим корням, и это стало трендом в одежде, отразилось в ней. Нас интересуют татарский, русский, марийский, чувашский костюмы — одним словом, любые костюмы народов России. Мы хотим вдохновить людей на создание „своего“ современного костюма с национальными элементами», — рассказала соорганизатор акции, участница проекта «Миллиард.Татар» Регина Яфарова.

С 15 по 18 июля жители и гости столицы должны будут сфотографироваться в современном национальном костюме на площадках фестиваля «Стиль жизни — культурный код»: в Присутственных местах Казанского Кремля или на локациях фестиваля в Болгаре.

Фотографию необходимо будет разместить в социальной сети «ВКонтате» с хештегом #модныйпарадмт и отметить аккаунт проекта-соорганизатора акции «Миллиард.Татар».

Вечером 19 июля жюри акции подведет итоги конкурса и отберет лучшие образы. В рамках народного показа мод состоится объявление победителей. Предполагается, что люди в собственных аутентичных костюмах смогут поучаствовать в показе, который пройдет во дворе Присутственных мест Казанского Кремля.

«Автор лучшего по мнению жюри образа получит в подарок от проекта „Миллиард.Татар“ изделие из кожаной мозаики от бренда Сахтиан стоимостью до 20 тыс рублей. Министерство культуры РТ вручит победителям трех различных номинаций национальные украшения», — добавила Регина Яфарова.

Организаторами акции выступают проект «Миллиард.Татар», «Таткультресурсцентр», при поддержке Министерства культуры РТ и АО «Татмедиа». С положением акции можно ознакомиться по ссылке.