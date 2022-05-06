Жителей и гостей Казани приглашают отметить День радио в ИТ-парке

Жителей и гостей Казани завтра, 7 мая, приглашают в ИТ-парк, где в рамках объявленного в Республике Татарстан Года цифровизации состоится мероприятие, посвященное Дню радио и связи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Для гостей праздника будет подготовлена интерактивная развлекательно-образовательная программа, посвященная актуальности радиоформата в текущих условиях и технологиям радиовещания в современном мире. При этом все участники смогут прикоснуться к этим технологиям на практике.

В преддверии Дня Победы перед технопарком будут стоять командно-штабные машины, предназначенные для обеспечения радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск. Также здесь будет развернута радиостанция.

В самом ИТ-парке гости смогут познакомиться с лабораториями, выставкой роботов, историческими экспозициями и интерактивными играми, побывать на тематических мастер-классах и митапе по сэмплингу, а также в образовательном лектории.

Главным событием празднования станет проведение прямого эфира в открытой радиостудии «БИМ-радио». Все участники смогут выйти в прямой эфир и узнать, как работает радиостанция в режиме реального времени.