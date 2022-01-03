Жителей и гостей Казани приглашают на детский спектакль и концерты в парках города

Фото: Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

В мэрии Казани рассказали о том, какие мероприятия пройдут сегодня в парках и скверах города. Так, казанцы смогут посмотреть детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке», программу «Дед Мороз и Снегурочка» и концерты на нескольких площадках.

Так, в три часа дня в парке «Крылья Советов» и парке имени Тинчурина стартует праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка». Через два часа ее можно посмотреть в Лядском саду.

В четыре часа дня концертные программы состоятся в сквере «Авангард» (Авангардная, 66а) и на площадке перед КЦ «Чулпан» (проспект Победы, 48а). В сквере филармонии в это же время начнется концерт «Здравствуй, Новый год!».

Уличный театр «Зилант» выступит перед казанцами и гостями города во дворе по улице Маршала Чуйкова, 25 (начало в 16:30) и в поселке Левченко (улица Рахимова, 29, показ начнется в 17:00).

Кроме того, на двух площадках города продолжатся показы детского спектакля от «Молодежного театра на Булаке»: в 4 часа представление, рассказывающее о приключениях пингвинят Мини и Вини, увидят жители Дербышек (парк по улице Мира), в 7 часов вечера юных казанцев и их родителей приглашают на бульвар по улице Юлиуса Фучика.

В 5 вечера праздничное мероприятие пройдет возле центральной елки у Чаши. А в 6 часов вечера состоится вечеринка на катке в парке «Черное озеро» — здесь выступят Lia & Ben.