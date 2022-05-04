Жителей и гостей города приглашают станцевать массовый «Вальс Победы» в Казанском Кремле

В Казанском Кремле на площади у мечети Кул-Шариф 5 мая в 10 часов стартует массовый флешмоб «Вальс Победы», а следом, в 11 часов, флешмоб «Мы помним». Оба события организует Татарстанское отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«Участниками „Вальса Победы” станут 300 волонтеров – это 150 пар, которые будут танцевать сами, а также будут приглашать публику — посетителей Казанского Кремля — станцевать вместе с ними вальс», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

Танцевать участники флешмоба будут под живую музыку, которую обеспечит оркестр базирующейся в Казани воинской части 5561 (86-го специального моторизованного полка Росгвардии) под руководством военного дирижера майора Вадима Кравчука.

Этот флешмоб проводится ежегодно совместно с «Волонтерами Победы». Участники, несколько сотен человек, выстраиваются таким образом, чтобы получилось слово. В разные годы это были слова «Победа», «9 мая», «Спасибо». В этом году будет использована фраза «Мы помним».

В руках участники будут держать флажки, на которых напечатан текст песни «День Победы». Под музыку оркестра они исполнят эту песню. Предполагается, что присутствующие при этом моменте гости Кремля и сотрудники музея-заповедника присоединяются к исполнению песни. Съемка этого мероприятия обычно ведется с минарета мечети «Кул-Шариф».

«Вальс Победы» и флешмоб «Мы помним» станут первыми массовыми мероприятиями на территории музея-заповедника, приуроченными к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.