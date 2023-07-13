news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 13 июля 2023 08:29

Жителей двух районов Казани призвали сообщать о местах, где растет борщевик

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Жителей двух районов Казани призвали сообщать о местах, где растет борщевик
фото: © архив «Татар-информ»

Жители Кировского и Московского района Казани могут сообщить в администрацию о территориях, где растет ядовитый сорняк борщевик Сосновского. Сейчас на территории районов стартуют работы по ликвидации опасного растения.

Написать адреса, где был обнаружен борщевик, можно в телеграм-канал Администрации Кировского и Московского районов города.

«Если вы столкнулись с опасным сорняком, то просим рассказать нам о территории, на которой растёт. Пишите адреса в комментариях под постом, чтобы эти площадки мы взяли в работу», — написано в сообщении.

#борщевик Сосновского
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное