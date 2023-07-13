Жителей двух районов Казани призвали сообщать о местах, где растет борщевик

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Жители Кировского и Московского района Казани могут сообщить в администрацию о территориях, где растет ядовитый сорняк борщевик Сосновского. Сейчас на территории районов стартуют работы по ликвидации опасного растения.

Написать адреса, где был обнаружен борщевик, можно в телеграм-канал Администрации Кировского и Московского районов города.

«Если вы столкнулись с опасным сорняком, то просим рассказать нам о территории, на которой растёт. Пишите адреса в комментариях под постом, чтобы эти площадки мы взяли в работу», — написано в сообщении.