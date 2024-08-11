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Происшествия 11 августа 2024 12:34

Жителей деревни в Менделеевском районе просят не ходить в лес из-за медведя

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Жителей деревни в Менделеевском районе просят не ходить в лес из-за медведя

Жителям деревни Татарский Ахиял в Менделеевском районе рекомендовано воздержаться от отдыха на природе из-за риска встречи с медведем. Об этом сообщается на странице Исполнительного комитета Менделеевского района «Вконтакте».

Как указано в сообщении, в лесу деревни Татарский Ахтиял был замечен медведь. В целях безопасности местных жителей просят проявлять максимальную бдительность и временно отказаться от посещения леса.

#медведь #менделеевский район
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