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Жителей деревни в Менделеевском районе просят не ходить в лес из-за медведя
Жителям деревни Татарский Ахиял в Менделеевском районе рекомендовано воздержаться от отдыха на природе из-за риска встречи с медведем. Об этом сообщается на странице Исполнительного комитета Менделеевского района «Вконтакте».
Как указано в сообщении, в лесу деревни Татарский Ахтиял был замечен медведь. В целях безопасности местных жителей просят проявлять максимальную бдительность и временно отказаться от посещения леса.
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