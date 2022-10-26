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Ру Тат
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Общество
26 октября 2022  16:06

Жителей четырех районов Казани предупредили о «зеленой» воде из-под кранов

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31 октября в Казани пройдет проверка теплоносителей. Чтобы определить места утечек, специалисты введут в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-1 краситель зеленого цвета «Уранин-А». Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В результате в некоторых домах Московского, Кировского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов из кранов может пойти «зеленая» вода. Если такое произошло, необходимо позвонить в диспетчерскую службу филиала «Татэнерго» по номеру +7(843)291-87-95.

«Уранин-А» безвреден для здоровья людей и окружающей среды и допущен для проведения подобных проверок.

Подобные проверки в Казани проходят регулярно. Так, 24 октября ее провели в Приволжском и Советском районах города.

#утечка теплоносителя #зеленая вода
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