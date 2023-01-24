Жителей Челнов призвали зарегистрировать недвижимость, чтобы защитить себя от мошенников

Заместитель начальника межмуниципального отдела по Набережным Челнам и Тукаевскому району Управления Росреестра по РТ Арман Аяпбергенов призвал жителей Автограда зарегистрировать право собственности, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Речь идет о правах, которые возникли до 31 января 1998 года. Связано это со многими причинами, в том числе с тем, что платить государственную пошлину при регистрации ранее возникших прав на объекты недвижимости больше не нужно.

«В первую очередь это защита от мошенников, — отметил он. — Самая незащищенная категория объектов — та, которая не зарегистрирована. Если у человека есть документ старый, мошенники могут подделать документ. Также регистрация необходима, чтобы в дальнейшем продать, подарить свое имущество, распорядиться им. Есть такой момент, как стихийное бедствие — в таком случае при правильном оформлении можно получить компенсацию за имущество. Компенсацию можно получить и в том случае, если пройдет изъятие недвижимого имущества для государственных нужд», — отметил спикер на пресс-конференции.

На сегодняшний день около 28 тыс. объектов недвижимости в Челнах не прошли регистрацию права собственности, в целом по Татарстану их количество составляет более 800 тыс. объектов. Это касается квартир, земельных участков, гаражей, складов. За прошлый год в Автограде было выявлено 1,5 тыс. правообладателей, самостоятельно за регистрацией права собственности обратилось примерно 1,1 тыс. челнинцев.

Чтобы зарегистрировать ранее возникшее право, необходимо обратиться в МФЦ — это может сделать только собственник. Он должен предоставить соответствующее заявление и имеющийся на руках правоустанавливающий документ на объект недвижимости, содержащий отметку о ранее зарегистрированном праве (штамп БТИ), либо, если объектом недвижимости является земельный участок, государственный акт или свидетельство о праве на землю.