Челнинцам напомнили, что за парковку на детских и спортплощадках грозит штраф

Жителей Набережных Челнов призвали не парковаться на детских площадках в зимнее время. По словам зампредседателя административной комиссии Айзиры Хамзиной, правила парковки необходимо соблюдать всегда, даже при неблагоприятных зимних условиях.

Челнинцы пожаловались городской администрации, что даже зимой они получают штрафы за парковку в неположенном месте. По словам Хамзиной, нарушения фиксируют должностные лица исполнительного комитета с применением специальных технических средств, которые имеет функцию фотосъемки.

«Нам часто задают вопросы, что приходят штрафы за парковку на зеленой зоне. Однако административная ответственность предусмотрена не только за парковку на зеленой территории, но и за размещение транспортных средств на детских площадках. Последнее как раз актуализируется в зимнее время. Стоит напомнить жителям города, что детские спортивные площадки — это специальные места, которые предназначены для игр детей и прогулок мам с детьми. А нехватка места для парковки не является основанием для размещения средств в неположенном месте», — отметила спикер на пресс-конференции в Автограде.

Также автовладельцев призвали задуматься о том, что дети и подростки могут случайно повредить автомобиль, играя в подвижные игры.

«За восемь месяцев прошлого года из 19 697 рассмотренных нами протоколов 10 899 случаев выявлено в автоматическом режиме. Это огромное количество нарушений и только за 8 месяцев 2021 года», — резюмировала спикер.