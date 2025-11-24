Жителей Челнов будут штрафовать до 70 тыс. рублей за выход на тонкий лед

В Набережных Челнах усилен контроль за безопасностью на водоемах в осенне-зимний период 2025–2026 гг. Руководитель местного отделения Центра ГИМС Абузар Нугуманов подчеркнул, что безопасной для человека считается толщина льда не менее 7 см, и призвал воздержаться от выхода на водоемы, особенно недопустимо бесконтрольное нахождение детей.

По его словам, «в Республике Татарстан в 2025 году наблюдается увеличение количества погибших на водных объектах на 7%, а именно: на территории республики утонули 76 человек, из них 4 детей. Спасены 44 человека, из них 4 детей».

В Набережных Челнах отмечено снижение числа погибших: два человека в 2025 году (без гибели детей), в сравнении с тремя погибшими в 2024 году. Спасены три человека. На контроле находятся 8 мест массового выхода людей на лед, четыре пешеходных перехода и два съезда для автотранспорта. Особую опасность представляет нижний бьеф в районе плотины Нижнекамской ГЭС, где регулярно фиксируется нахождение рыбаков в запретной зоне.

Для предупреждения трагедий действуют круглосуточные временные спасательные посты, мобильные патрульные группы, аншлаги и регулярные патрулирования всех водоемов, включая искусственные.

Абузар Нугуманов уточнил: «За нарушение правил безопасности на водных объектах и выход на лед толщиной менее 7 см должностными лицами органов местного самоуправления составляются административные протоколы по ч. 2 ст. 3.10 КоАП РТ. Штрафы составляют: для граждан – 2 тыс. рублей, для должностных лиц – 5 –7 тыс. рублей, для юридических лиц – 50 –70 тыс. рублей.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что с наступлением календарной зимы желающих выйти на лед станет больше. Он призвал усилить профилактическую работу.

«У нас самое опасное место – нижний бьеф, поэтому, коллеги из Комсомольского района, все усилия приложите, чтобы эту ежегодную работу разворачивать. Людей терять нельзя. Есть инструменты для понуждения и принуждения любителей зимней рыбалки. Рыбаки идут на лед с детьми, используют транспортные средства. Мы помним, несколько лет назад в Мензелинске «УАЗ» с детьми, взрослыми ушел под воду – сразу пять человек. Мы обязаны предупреждать, применять средства административного воздействия наряду с предупреждениями и профилактикой – все средства хороши для того, чтобы предупредить и не терять людей», – сказал он.

С 1 по 30 ноября проводится месячник безопасности на водных объектах. Госинспекторы ГИМС и спасатели проводят занятия в школах «Правила поведения на воде в зимний период» и организовали конкурс видеороликов «Буду бдительным на льду и на воде». В 2025 году сотрудники ГИМС провели 224 патрулирования, составили 255 протоколов, на штрафстоянку помещено 28 маломерных судов.

Абузар Нугуманов в завершение призвал жителей соблюдать правила безопасного поведения на воде и не оставлять детей без присмотра.