Жителей Альметьевска предупредили о плановой проверке систем оповещения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 26 ноября, в Альметьевске состоится плановая проверка работоспособности системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проверка пройдет по следующим адресам:

ул. Тухватуллина, 40;

ул. Производственная, 2;

ул. Сургутская, 2;

ул. Тухватуллина, 36;

ул. Фахретдина, 11А;

ул. Фахретдина, 62;

ул. Герцена, 1В;

ул. Индустриальная, 35;

ул. Промышленная, 22Б;

ул. Строителей, 2;

ул. Строителей, 57;

ул. Геофизическая, 1Д;

ул. Ленина, 75А;

ул. Ленина, 39.

Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным звуковым сигналам.