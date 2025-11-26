Жителей Альметьевска предупредили о плановой проверке систем оповещения
Сегодня, 26 ноября, в Альметьевске состоится плановая проверка работоспособности системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Проверка пройдет по следующим адресам:
- ул. Тухватуллина, 40;
- ул. Производственная, 2;
- ул. Сургутская, 2;
- ул. Тухватуллина, 36;
- ул. Фахретдина, 11А;
- ул. Фахретдина, 62;
- ул. Герцена, 1В;
- ул. Индустриальная, 35;
- ул. Промышленная, 22Б;
- ул. Строителей, 2;
- ул. Строителей, 57;
- ул. Геофизическая, 1Д;
- ул. Ленина, 75А;
- ул. Ленина, 39.
Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным звуковым сигналам.