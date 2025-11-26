news_header_top
Общество 26 ноября 2025 11:13

Жителей Альметьевска предупредили о плановой проверке систем оповещения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 26 ноября, в Альметьевске состоится плановая проверка работоспособности системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проверка пройдет по следующим адресам:

  • ул. Тухватуллина, 40;
  • ул. Производственная, 2;
  • ул. Сургутская, 2;
  • ул. Тухватуллина, 36;
  • ул. Фахретдина, 11А;
  • ул. Фахретдина, 62;
  • ул. Герцена, 1В;
  • ул. Индустриальная, 35;
  • ул. Промышленная, 22Б;
  • ул. Строителей, 2;
  • ул. Строителей, 57;
  • ул. Геофизическая, 1Д;
  • ул. Ленина, 75А;
  • ул. Ленина, 39.

Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным звуковым сигналам.

