Житель Казани пожаловался на слив нечистот около озера Лебяжье
На слив нечистот, продолжающийся уже около года, пожаловался житель ЖК «Залесный сити». Прямо под его окном сегодня «КАМАЗы» выливали из цистерн темную жидкость на землю рядом с лесом и особо охраняемой природной территорией «Лебяжье».
«Все это продолжается около года. Машины что-то сливают, все это весело течет в лес. За забором особо охраняемая зона «Лебяжье», рядом детский сад, детские оздоровительные лагеря», – сообщил Антон Морозов ИА «Татар-информ».
По его словам, заявка была направлена в сентябре 2024 года в «Народный контроль». Автор сообщения пожаловался на слив нечистот из ассенизаторских машин возле котельной и невыносимый запах.
«Все ближайшие овраги заполнены нечистотами», – сказано в заявке.
В конце октября на заявку ответило Минэкологии РТ.
«Ранее государственными инспекторами Министерства проведено выездное обследование вышеуказанной территории, в ходе которого факт сброса сточных вод на рельеф местности установлен. На месте отобраны пробы почвы и сточной воды. Согласно протоколам количественного анализа проб почвы, выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Произведен замер площади загрязнения земельных участков, а также предварительный расчет ущерба, причиненного почвам как компоненту окружающей среды. В отношении виновного лица будут приняты меры в рамках действующего законодательства», – сказано в ответе.
По словам Морозова, проблемой заинтересовался Роспотребнадзор.
«Только как сливали, так и сливают», – посетовал Морозов.
Сегодня он снял из окна очередное видео слива темной жидкости.