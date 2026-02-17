Житель Зеленодольска скончался от травм, полученных при разборке вагона
В Зеленодольске 50-летний мужчина скончался от травм, полученных при разборке железнодорожного вагона на производстве.
По информации прокуратуры РТ, трагедия случилась накануне на предприятии «Тимерхан». При разборке и разрезе вагона мужчина получил тяжелые травмы, после чего его увезли в Зеленодольскую ЦРБ. В больнице он скончался.
При проверке выяснилось, что на предприятии не соблюдалась техника безопасности. Возбуждено уголовное дело, его расследование контролирует прокуратура.