Происшествия 17 февраля 2026 11:41

Житель Зеленодольска скончался от травм, полученных при разборке вагона

В Зеленодольске 50-летний мужчина скончался от травм, полученных при разборке железнодорожного вагона на производстве.

По информации прокуратуры РТ, трагедия случилась накануне на предприятии «Тимерхан». При разборке и разрезе вагона мужчина получил тяжелые травмы, после чего его увезли в Зеленодольскую ЦРБ. В больнице он скончался.

При проверке выяснилось, что на предприятии не соблюдалась техника безопасности. Возбуждено уголовное дело, его расследование контролирует прокуратура.

#зеленодольск #Техника безопасности #прокуратура рт
