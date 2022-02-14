Житель Заинска сломал челюсть коллеге за то, что тот жаловался начальнику

В конце августа прошлого года, вечером на проспекте Победы в Заинске 32-летний мужчина учинил ссору с коллегой по работе из-за того, что тот жалуется руководству. В результате мужчина напал на коллегу, несколько раз ударил кулаком по лицу, в итоге потерпевший получил открытый перелом нижней челюсти.

Было возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Свою вину житель Заинска полностью признал.

Суд приговорил его к одному году ограничения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить компенсацию морального вреда коллеге в 120 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.