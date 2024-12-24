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Житель Заинска получил год колонии за убийство собаки
Ранее судимый житель Заинска получил год колонии за жесткое обращение с собакой.
В сентябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, более 16 раз ударил ножом собаку, которая забежала к нему в квартиру. От полученных травм собака скончалось.
Мужчина свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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