Житель Заинска получил год колонии за убийство собаки

Ранее судимый житель Заинска получил год колонии за жесткое обращение с собакой.

В сентябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, более 16 раз ударил ножом собаку, которая забежала к нему в квартиру. От полученных травм собака скончалось.

Мужчина свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.