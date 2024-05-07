Житель Ютазинского района принял участие в инаугурации Президента РФ Владимира Путина

Фото: скриншот трансляции / на фото: Альфис первый в первом ряду

Сегодня — в важном историческом событии — инаугурации Президента Российской Федерации Владимира Путина принял участие татарстанец, который служит в Президентском полку Кремля.

Уроженец села Байряка Ютазинского района Альфис Михайлов был призван в российскую армию в декабре 2023 года и стал частью элитных войск Президентского полка, который подчиняется непосредственно главе государства. В составе полка военнослужащих по призыву около 60%. Все остальные контрактники, в том числе и сержантское звено.

Как известно, не всем желающим удается попасть в этот полк. Кандидаты проходят жесткий отбор: набираются призывники только из благополучных семей и самые достойные по всем параметрам. Этот полк офицеры и солдаты называют «лицом армии и страны», ведь они несут службу у стен Московского Кремля и обеспечивают безопасность первых лиц государства.

Альфис сразу после окончания Октябрьского нефтяного колледжа был призван на срочную военную службу, пройдя многочисленные собеседования, попал в Президентский полк.

Для родителей — Радика и Лилии Михайловых — это очень большая радость и честь, они испытывают гордость за своего сына.

Материал подготовлен при участии Юлии Давлетбаевой.