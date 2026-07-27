Житель Хабаровска оказался агентом разведки Новой Зеландии

ФСБ задержала 55-летнего жителя Хабаровска по подозрению в госизмене. Согласно данным правоохранителей, мужчина передавал информацию разведке Новой Зеландии, в ущерб безопасности России.

Установлено, что россиянин инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс «Пять глаз», куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, передает ТАСС.

По заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, злоумышленник передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. В отношении хабаровчанина заведено уголовное дело о госизмене, задержанный взят под стражу.