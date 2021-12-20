Житель Великого Новгорода пытался провезти в Набережные Челны почти килограмм «синтетики»

Инспекторы ГИБДД на трассе М7 в Татарстане остановили автомобиль, за рулем которого был 27-летний житель Великого Новгорода. Во время проверки документов стражи порядка обратили внимание, что водитель сильно нервничал и на вопросы отвечал неохотно, в связи с чем было решено осмотреть авто и вещи молодого человека.

В багажнике под запасным колесом обнаружили 2 черных пакета с неизвестным веществом. По данным экспертизы, изъятое является синтетическим наркотиком общей массой около 947 граммов.

Молодой человек рассказал, что несколько дней назад он устроился закладчиком в интернет-магазине. Он забрал наркотики в Тверской области в закладке, координаты которой ему прислали в одном из мессенджеров. «Синтетику» он должен был доставить в Набережные Челны, чтобы в дальнейшем там их сбыть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные сбыт или пересылку наркотиков».