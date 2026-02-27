Житель Ульяновска получил «условку» за хулиганство в аэропорту Казани в новогоднюю ночь

Житель Ульяновска получил условный срок за хулиганство в аэропорту Казани в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что 38‑летний мужчина, работавший начальником производственно-диспетчерского отдела АО «Сев-Авиа», в состоянии опьянения устроил дебош и применил насилие к сотрудникам аэропорта.

По данным Центрального МСУТ СКР, вечером 31 декабря 2025 года он грубо нарушил порядок в международном аэропорту Казани. Мужчина толкнул инспектора пропускного режима и оказал сопротивление сотруднику Росгвардии. Его действия квалифицировали как хулиганство.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.