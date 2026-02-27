news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 февраля 2026 09:52

Житель Ульяновска получил «условку» за хулиганство в аэропорту Казани в новогоднюю ночь

Читайте нас в
Телеграм

Житель Ульяновска получил условный срок за хулиганство в аэропорту Казани в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что 38‑летний мужчина, работавший начальником производственно-диспетчерского отдела АО «Сев-Авиа», в состоянии опьянения устроил дебош и применил насилие к сотрудникам аэропорта.

По данным Центрального МСУТ СКР, вечером 31 декабря 2025 года он грубо нарушил порядок в международном аэропорту Казани. Мужчина толкнул инспектора пропускного режима и оказал сопротивление сотруднику Росгвардии. Его действия квалифицировали как хулиганство.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

#хулиганство #Аэропорт Казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026
Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

26 февраля 2026