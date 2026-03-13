Житель Уфы выбрал Альметьевск для заключения контракта в Африканский корпус
В Татарстане продолжается набор военнослужащих по контракту в Африканский корпус Министерства обороны. Один из кандидатов – житель Уфы – решил оформить контракт именно в Альметьевске, узнав о такой возможности от знакомых военнослужащих.
Мужчина ранее проходил службу в воздушно-десантных войсках. По его словам, интерес к военному делу у него был с детства. Военную службу проходили также его отец и дед – последний участвовал в Великой Отечественной войне в качестве снайпера.
«Не нашел себя на гражданке. Видел, что происходит, борьба с терроризмом – это основные принципы. Меня с детства интересовала армия, оружие, вся военная тематика. Это даже мое хобби – охота», – рассказал кандидат.
В настоящее время он проходит этап отбора. После проверки документов и медицинского освидетельствования новобранцев направляют в учебный центр.
«Сейчас проходим отбор, потом отправимся в учебный центр. Там пройдем подготовку, а дальше уже будет понятно по срокам», – отметил он.
Как сообщили в пунктах отбора, при заключении контракта военнослужащие получают единовременную выплату около 2,9 млн рублей. В дальнейшем во время командировки зарплата составляет от 200 тыс. рублей в месяц.
К кандидатам предъявляются строгие требования: гражданство России без двойного гражданства, возраст от 18 до 45 лет для рядового и сержантского состава и до 55 лет для командного состава, образование не ниже среднего и годность к военной службе. Также важна устойчивость к жаркому климату. Лица с судимостями по тяжким статьям к службе не допускаются.
Бойцы Африканского корпуса выполняют задачи по обучению иностранных подразделений, обеспечению безопасности первых лиц государств и борьбе с терроризмом. Боевое слаживание длится от одного до трех месяцев, после чего военнослужащих направляют в командировку сроком от шести месяцев.
В Татарстане подать документы для службы в Африканском корпусе можно в пунктах отбора, в том числе в Казани и Набережных Челнах.
Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой.