Житель Уфы выбрал Альметьевск для заключения контракта в Африканский корпус

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В Татарстане продолжается набор военнослужащих по контракту в Африканский корпус Министерства обороны. Один из кандидатов – житель Уфы – решил оформить контракт именно в Альметьевске, узнав о такой возможности от знакомых военнослужащих.

Мужчина ранее проходил службу в воздушно-десантных войсках. По его словам, интерес к военному делу у него был с детства. Военную службу проходили также его отец и дед – последний участвовал в Великой Отечественной войне в качестве снайпера.

«Не нашел себя на гражданке. Видел, что происходит, борьба с терроризмом – это основные принципы. Меня с детства интересовала армия, оружие, вся военная тематика. Это даже мое хобби – охота», – рассказал кандидат.

В настоящее время он проходит этап отбора. После проверки документов и медицинского освидетельствования новобранцев направляют в учебный центр.

«Сейчас проходим отбор, потом отправимся в учебный центр. Там пройдем подготовку, а дальше уже будет понятно по срокам», – отметил он.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Как сообщили в пунктах отбора, при заключении контракта военнослужащие получают единовременную выплату около 2,9 млн рублей. В дальнейшем во время командировки зарплата составляет от 200 тыс. рублей в месяц.

К кандидатам предъявляются строгие требования: гражданство России без двойного гражданства, возраст от 18 до 45 лет для рядового и сержантского состава и до 55 лет для командного состава, образование не ниже среднего и годность к военной службе. Также важна устойчивость к жаркому климату. Лица с судимостями по тяжким статьям к службе не допускаются.

Бойцы Африканского корпуса выполняют задачи по обучению иностранных подразделений, обеспечению безопасности первых лиц государств и борьбе с терроризмом. Боевое слаживание длится от одного до трех месяцев, после чего военнослужащих направляют в командировку сроком от шести месяцев.

В Татарстане подать документы для службы в Африканском корпусе можно в пунктах отбора, в том числе в Казани и Набережных Челнах.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов) Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефонуТакже можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.Обратиться можно также по номеру(на территории РТ) и(для жителей других регионов)