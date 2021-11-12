Житель Удмуртии пытался провезти через Татарстан фальшивые купюры на полмиллиона

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ вместе с автоинспекторами остановили авто на одном из постов полиции в Татарстане. Когда водитель стал общаться с полицейскими, пассажир авто сильно нервничал и оглядывался по сторонам, в связи с чем правоохранители решили досмотреть мужчину.

В кармане его пальто обнаружили 100 купюр номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки. Банкноты отправили на экспертизу, которая показала, что они фальшивые.

Сотрудники полиции установили, что мужчина является жителем села Пугачево Удмуртской республики. Он купил поддельные деньги на одном из сайтов, после чего забрал их из тайника. Затем он на попутной машине попытался провезти фальшивки в свой регион через Татарстан, чтобы потом также продавать их по тайникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Перевозка поддельных денег». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.