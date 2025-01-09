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Житель Тверской области, которого обвинили в убийстве четверых детей, умер в больнице
Житель Тверской области, которого обвинили в убийстве своих четверых детей, умер в больнице.
Как сообщает ТАСС, ранее его доставили в больницу после попытки суицида. Там ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
В декабре прошлого года в доме, расположенном в СНТ "Межурка-1" Калининского муниципального округа Тверской области, нашли тела четырех детей с признаками насильственной смерти.
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