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Происшествия 9 января 2025 12:31

Житель Тверской области, которого обвинили в убийстве четверых детей, умер в больнице

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Житель Тверской области, которого обвинили в убийстве своих четверых детей, умер в больнице.

Как сообщает ТАСС, ранее его доставили в больницу после попытки суицида. Там ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре прошлого года в доме, расположенном в СНТ "Межурка-1" Калининского муниципального округа Тверской области, нашли тела четырех детей с признаками насильственной смерти.

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