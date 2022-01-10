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Ру Тат
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Происшествия
10 января 2022  13:20
Павел Климчак

Житель Турции попытался пронести через таможню в аэропорту Казани 80 тысяч долларов

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На жителя Турции завели уголовное дело за незаконное перемещение денег через таможню. Мужчина, вылетая из Казани в Стамбул, не заявил о том, что у него имеются при себе 80 тысяч долларов – с такой суммой он попытался пройти по «зеленому коридору».

Как отметили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни, за новогодние каникулы сотрудниками ведомства было возбуждено семь административных дел – в основном, люди нарушали нормы ввоза алкоголя.

«Количество пересечений границы физическими лицами по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками значительно  увеличилось», – отметил начальник таможенного поста Казанского аэропорта Мирзанур Гараев.

За праздничные дни таможенную границу ЕАЭС в аэропорту Казани пересекли почти 26 тысяч пассажиров.

#таможня #доллары
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