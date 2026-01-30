news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 января 2026 14:37

Житель Татарстана зажег дома свечу, забыл про нее и сгорел

Читайте нас в
Телеграм

В Альметьевске загорелась однокомнатная квартира в кирпичном доме на четыре семьи. Во время тушения пожарные нашли тело 64-летнего мужчины.

Как стало известно, свет и газ в квартире были отключены за неуплату. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, по всей видимости, чтобы не оставаться без света, мужчина зажег свечу. В какой-то момент он лег на диван и заснул, а огонь со свечи перекинулся на диван и вещи в квартире.

«Оставлять без присмотра открытый огонь недопустимо», – отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать беды, нужно поставить свечу на устойчивую подставку, не оставлять ее без присмотра, убирать рядом легковоспламеняющиеся предметы и обязательно потушить огонь перед уходом из дома или сном.

#погиб в пожаре мчс рт #ГУ МЧС по РТ #пожар альметьевск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

29 января 2026
Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

29 января 2026