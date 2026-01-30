Житель Татарстана зажег дома свечу, забыл про нее и сгорел

В Альметьевске загорелась однокомнатная квартира в кирпичном доме на четыре семьи. Во время тушения пожарные нашли тело 64-летнего мужчины.

Как стало известно, свет и газ в квартире были отключены за неуплату. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, по всей видимости, чтобы не оставаться без света, мужчина зажег свечу. В какой-то момент он лег на диван и заснул, а огонь со свечи перекинулся на диван и вещи в квартире.

«Оставлять без присмотра открытый огонь недопустимо», – отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать беды, нужно поставить свечу на устойчивую подставку, не оставлять ее без присмотра, убирать рядом легковоспламеняющиеся предметы и обязательно потушить огонь перед уходом из дома или сном.