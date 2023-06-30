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Житель Татарстана заразился лихорадкой Денге на отдыхе в Таиланде
В этом году в Татарстане зафиксирован один случай заражения лихорадкой Денге. Татарстанец подхватил инфекцию во время отдыха в Таиланде. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, главный санитарный врач республики Марина Патяшина.
«В этом году случаев малярии пока нет, есть только один случай лихорадки Денге, привезенной из Таиланда», – сообщила она.
Чаще всего лихорадкой болеют молодые люди, которые были на отдыхе в странах с высокой степенью риска заражения этой инфекцией и столкнулись с большим количеством комаров, объяснила Марина Патяшина.
«Лихорадка Денге хорошо поддается лечению, но главное вовремя обратиться за медицинской помощью. Однако от малярии у нас был даже летальный случай. Пять завозных случаев малярии с 2020-го по 2022 годы были зафиксированы у жителей Татарстана после посещения таких стран, как Танзания, Турция, Чад и Руанда. В том числе один случай с летальным исходом. Человек поздно обратился и у него была тяжелая форма. Поэтому любое инфекционное заболевание чревато осложнением и таким молниеносным течением. Доля небольшая, один процент из ста, но все-таки один процент может прийтись и на вас», – подчеркнула Марина Патяшина.
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