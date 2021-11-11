Житель Татарстана заплатит штраф 7,5 тысяч рублей за поход в магазин без маски

Елабужский городской суд оштрафовал челнинца Рамзиля Галимзянова, который находился в торговом центре «Mega Планета» без маски. Как сообщили агентству в пресс-службе суда, это далеко не первое правонарушение мужчины.

Только Елабужский суд рассмотрел уже четыре аналогичных делах. Учитывая, что Галимзянов уже попадался полицейским без защитной маски и на него уже был составлен протокол, на этот раз суд назначил ему штраф в размере 7,5 тыс. рублей.

Аналогичное дело накануне рассмотрел Московский суд Казани. Александр Петров находился в торговом центре «Тандем» без маски. Мужчина столкнулся со стражами порядка, которые проверяли соблюдение антиковидных мер в ТЦ. На Петрова составили административный материал, рассмотрев который, суд назначил ему штраф в размере тысячи рублей.

Отметим, что рейды на нарушителей масочного режима в республике проходят ежедневно. Сотрудники полиции проверяют, носят ли посетители маски в ТЦ и магазинах, а также в общественном транспорте. С нарушителями проводят беседу, просят написать объяснительную и передают дело в суд. Безмасочникам грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей.

