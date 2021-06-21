news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 июня 2021  11:51
Павел Климчак

Житель Татарстана выплатил долг по налогам, чтобы не остаться без машины

news_top_970_100

Житель Тетюшского района задолжал более 60 тысяч рублей по налоговым платежам, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Добровольно погашать долг мужчина не спешил, поэтому приставы вынесли запрет на регистрационные действия автомобиля должника Dodge RAM.

Кроме того, неплательщика предупредили, что если он не выплатит задолженность, то его авто могут также арестовать. Это побудило мужчину погасить долг полностью.

Всего с начала года судебные приставы взыскали около 1,2 млрд рублей долгов по налогам.

#судебные приставы #долги по налогам
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное