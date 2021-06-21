Житель Татарстана выплатил долг по налогам, чтобы не остаться без машины

Житель Тетюшского района задолжал более 60 тысяч рублей по налоговым платежам, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Добровольно погашать долг мужчина не спешил, поэтому приставы вынесли запрет на регистрационные действия автомобиля должника Dodge RAM.

Кроме того, неплательщика предупредили, что если он не выплатит задолженность, то его авто могут также арестовать. Это побудило мужчину погасить долг полностью.

Всего с начала года судебные приставы взыскали около 1,2 млрд рублей долгов по налогам.