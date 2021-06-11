Житель Татарстана выиграл первый «Арктический гектар» на ПМЭФ

Житель Татарстана, участник Петербургского экономического форума Дамир Худин выиграл первый участок земли в Мурманской области по программе «Дальневосточного гектара», расширенного на территорию Арктики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство информационной политики региона.

Розыгрыш первого участка земли в Мурманской области, в котором приняли участие около 300 человек, состоялся на ПМЭФ.

«Победителем стал Дамир Худин из Республики Татарстан», — цитирует издание ведомство. Род занятий татарстанца не уточняется.

Проект будет запущен 1 августа 2021 года. В первые полгода землю не более 1 гектара смогут получить только жители Мурманской области. Далее в программе сможет участвовать любой житель России. Согласно условиям, свой выигрыш Дамир Худин оформит в феврале будущего года.

Всего по проекту будет представлено более 70 тыс. гектаров земли в Мурманской области для любого вида деятельности.

В течение первого года обладатель должен определиться с видом использования земли, через три — задекларировать участок. Через пять — безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.