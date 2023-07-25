Житель Татарстана в течение 10 лет помогает животным, которых бросили хозяева

Пенсионер из Высокогорского района Татарстана Игорь Медников прославился добрым отношением к брошенным животным. Уже 10 лет он подбирает их, ухаживает и лечит.

Иногда звери приходят к нему сами. В интервью корреспонденту «Татарстан-24» мужчина рассказал, что в один из дней его рождения к нему пришел котенок.

«8 ноября, в мой день рождения, прибежал ко мне один котенок. Дождь со снегом, ветрище, холодище. И он бежит, весь несчастный, плачет. Люди, может, в конце концов, когда-нибудь задумаются, что это живая душа. Они так же страдают, так же любят», — рассказал пенсионер.