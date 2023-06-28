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Житель Татарстана убил супругу и пытался покончить собой
В Татарстане предъявлено обвинение мужчине, который убил супругу, после чего пытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, 17 июня 32-летний житель поселка Кульсеитово в Советском районе Казани во время ссоры ударил ножом 30-летнюю супругу. После этого мужчина попытался свести счеты с жизнью.
Женщина скончалась на следующий день после госпитализации. Супругу была оказана медицинская помощь.
В настоящее время мужчину заключили под стражу. Следователи проводят специальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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