Житель Татарстана сжег сарай возлюбленной, отомстив ей за пощечину

Во время патрулирования улиц Алексеевского росгвардейцам поступил сигнал из полиции с ориентировкой на мужчину, подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Как уточнили полицейские, мужчина во время ссоры спалил сарай возлюбленной и сбежал. Сотрудники Росгвардии сразу же приступили к пискам поджигателя. Подходящего под приметы пьяного мужчину задержали по горячим следам. Выяснилось, что злоумышленник – ранее дважды судимый 42-летний местный житель.

Как удалось установить, между мужчиной и его пассией произошел конфликт, во время которого женщина дважды ударила его по лицу. Решив отомстить, злоумышленник пошел в сарай, вылил из бензопилы на сено топливо и поджег. Строение быстро вспыхнуло и сгорело дотла.

Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

