Житель Татарстана связал и вывез бывшую жену в лес, требуя повторного брака

В Дрожжановском районе суд вынес приговор 51-летнему местному жителю за угрозу убийством экс-супруге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В сентябре прошлого года пьяный мужчина связал руки бывшей супруге, посадил ее в автомобиль, заблокировал двери и вывез в безлюдное место у лесопосадки за селом Новые Чукалы. Обнаружив, что бывшая супруга развязалась, мужчина накинул веревку на ее шею и, угрожая убийством и применением насилия, нанес несколько ударов по телу и лицу.

Добившись от бывшей супруги согласия вновь вступить с ним в брак, мужчина привез ее домой и отпустил.

Суд назначил ему наказание в виде 480 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.