Житель Татарстана решил подарить внукам 5 млн рублей, выигранных в лотерею от «Столото»

Как потратить выигрыш в лотерею? По данным «Столото» чаще всего лотерейные счастливчики на выигранные деньги в первую очередь приобретают недвижимость, помогают финансово родным и закрывают кредитные обязательства. Также среди популярных трат: покупка автомобиля и путешествие. Помимо этого, выигранные деньги победители инвестируют и используют в качестве финансовой подушки безопасности на будущее. Житель Республики Татарстан Мидхат Ханнанов* мечтал выиграть в лотерею крупный приз и разделить его между внуками, которых у мужчины четверо. Желание жителя города Альметьевск сбылось. Благодаря билету моментальной лотереи с дизайном «Рапидо Люкс» Мидхат Кыяметдинович выиграл 5 миллионов рублей.

Стал миллионером благодаря выбранному лотерейному билету наугад

В фирменном магазине «Столото» участник выбрал два билета наугад. Защитный слой мужчина стер уже дома.

— Когда в одном из билетов увидел крупный выигрыш, сразу позвонил дочке, чтобы поделиться радостью. Изначально хотел миллионов десять, но выиграл чуть меньше. Ничуть не расстроился, потому что знаю, что вновь одержу победу! — с уверенностью говорит Мидхат Кыяметдинович.

Победитель 20 лет проработал бурильщиком в нефтедобывающей компании. Сейчас мужчина на пенсии и свое свободное время проводит с внуками. Мидхат Кыяметдинович живет в частном доме, на участке которого выращивает овощи в теплицах. Иногда счастливчик ходит в лес за ягодами и травами, на основе которых его супруга заваривает вкусный чай для всей семьи. Большую часть выигрыша победитель, как и планировал, разделит между двумя внучками и двумя внуками. Оставшиеся деньги потратит на благоустройство участка и ремонт мансарды.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победителя.

«Поехали!» («ВГБЛ-5»), «Вперед к победе» («ВГБЛ-3»), «Вершины успеха» («ВГБЛ-4»), «Быстрее, выше, сильнее!» («ВГБЛ-6»), «Веселые старты» («ВГБЛ-7»), «Спорт без границ» («ВГБЛ-1»), «Узоры на льду» («ВГБЛ-2»), «Праздник спорта» («ВГБЛ-9»), «Русские игры» («ВГБЛ-10»), «Спортивный сезон» («ВГБЛ-8»), срок проведения лотерей до 31.12.2029. Подробности о лотереях – на stoloto.ru или по тел. 8 900 555 00 55.

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