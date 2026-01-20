news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 20 января 2026 12:26

Житель Татарстана пытался убить сотрудника ФСБ, возбуждено уголовное дело

В Татарстане силовики задержали 45-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на жизнь сотрудника УФСБ. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина из мести к сотруднику УФСБ вступил в предварительный сговор для организации убийства.

Расследуется уголовное дело по статье УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026