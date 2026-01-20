Житель Татарстана пытался убить сотрудника ФСБ, возбуждено уголовное дело

В Татарстане силовики задержали 45-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на жизнь сотрудника УФСБ. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина из мести к сотруднику УФСБ вступил в предварительный сговор для организации убийства.

Расследуется уголовное дело по статье УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.