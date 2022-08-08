Житель Татарстана предстанет перед судом за убийство 27-летней давности

По версии следствия, поздно вечером 11 марта 1995 года в Нурлате 49-летний житель Татарстана, будучи пьяным, подошел к незнакомым людям и потребовал у них дать ему закурить. Услышав грубый отказ, татарстанец пообещал расправиться с обидчиками и назначил им встречу ночью рядом с сахарным заводом.

На место он приехал вместе со своим знакомым. Встретившись с тремя обидчиками, татарстанец с приятелем открыли по ним стрельбу из неустановленного оружия, однако тем удалось уехать от них, несмотря на полученные ранения. Они добрались до больницы, где в дальнейшем двое из них скончались.

Стрелявшие же скрылись, а позже были объявлены в розыск. В 2015 году тело одного из них нашли в Пензенской области, он скончался в результате утопления. 3 августа этого года в Северной Осетии задержали второго обвиняемого, когда он обратился в миграционную службу для восстановления паспорта, представившись чужим именем.

От дачи показаний он отказался. Суд заключил его под стражу. Его обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.