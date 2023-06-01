Житель Татарстана поменял фамилию, чтобы не платить алименты детям

Несмотря на неоднократные напоминания от приставов, житель Татарстана уклонялся от исполнения алиментных обязательств. В результате его объявили в розыск.

После направления запроса в ЗАГС судебные приставы выяснили, что мужчина сменил фамилию. С прежними данными при направлении запросов в банки поступали отрицательные ответы.

После того, как пристав-исполнитель скорректировал постановление об обращении взыскания, со счета родителя взыскали задолженность в размере 223 тыс. рублей. Об этом рассказали в республиканском управлении Судебных приставов.