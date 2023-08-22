Житель Татарстана получил условный срок за хранение пороха

Прокуратура Атнинского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, который приобрел и незаконно хранил порох на веранде своего дома.

Суд установил, что в период с 2018 по февраль 2023 года мужчина приобрел порох общей массой 363,4 грамма, который затем незаконно хранил дома. Позднее взрывчатое вещество удалось обнаружить сотрудникам полиции.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, суд признал мужчину виновным по статье «Незаконные хранение взрывчатых веществ». Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.