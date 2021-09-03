Юный житель Татарстана получил условный срок за изготовление оружия и выращивание конопли

Тетюшинский районный суд Татарстана вынес приговор 18-летнему парню, которого признали виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия, а также хранении и культивировании наркотических средств.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от источника, близкого к следствию, с января 2019 года по декабрь 2020-го молодой человек смастерил из подручных материалов три ружья. Хранил он их в своей комнате, на полу за вешалкой.

Там же, в его комнате, оперативники нашли 7 спортивно-охотничьих патронов, еще 7 хранились в сарае. Молодой человек рассказал, что когда-то они принадлежали дедушке, который давно умер, у него же самого разрешения на их хранение не было. По словам парня, он обнаружил их во время разбора старого дома, там же нашел еще две металлические банки и коробку с порохом – общий вес взрывчатого вещества, по данным следствия, составил 277 граммов.

Кроме того, во время обыска у молодого человека нашли порядка 15 граммов марихуаны и несколько пакетиков с семенами конопли. Выяснилось, что он собрал дикорастущую коноплю, высушил и расфасовал. Дома у него оперативники нашли цветочные горшки с 21 кустом конопли – он уверял сотрудников правоохранительных органов, что выращивал исключительно для себя.

Как стало известно агентству, разработку по этому делу вели сотрудники УФСБ России по Татарстану. Молодому человеку предъявили обвинение в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также в незаконном хранении наркотиков и культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества.

Свою вину юноша признал, раскаялся и содействовал следствию. Он попросил суд рассмотреть дело в особом порядке. Суд удовлетворил ходатайство.

Молодого человека осудили на три года условно с таким же испытательным сроком.